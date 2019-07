An Kreissäge: 19-Jähriger durchbohrt sich Ellenbogen mit Holzstück

Going. Ein 19-Jähriger ist am Freitagfrüh in Going am Wilden Kaiser (Bezirk Kitzbühel) bei Holzarbeiten mit einer Kreissäge schwer verletzt worden. Als er ein Brett zuschnitt, löste sich ein Holzstück und schoss in Richtung des jungen Mannes. Das Holzstück durchbohrte beim Aufprall seinen linken Ellenbogen und blieb dort stecken.

Er wurde nach der Erstbehandlung im Krankenhaus St. Johann in Tirol in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Warum sich das Holzstück löste, ist laut Polizei bisher noch unklar.