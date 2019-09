Arbeitsunfall mit Rasenmäher – 59-Jähriger schwer verletzt

Innervillgraten. Ein 59-Jähriger hat sich am Samstag bei einem Arbeitsunfall in Innervillgraten in Osttirol schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, wollte der Mann mit einem Mäher auf einer steilen Wiese Heu wenden, als die Maschine abrupt stehen blieb. Der Mann wurde dadurch über den Mäher geschleudert und blieb schwer verletzt in der Wiese liegen.

Laut Exekutive dürfte sich an der Maschine aus bisher unbekannter Ursache der angekuppelte Bandrechen gelöst haben. Weshalb das Gerät in das Erdreich einstach und abrupt stehen blieb. Der 59-Jährige musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen werden.