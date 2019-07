Arzt in Tirol entführt und mit Waffe erpresst

Tirol. Die Schweizer Polizei hat am Zürcher Flughafen einen amtsbekannten türkischen Staatsbürger (42) verhaftet, der in die Türkei ausreisen wollte. Jetzt wurde er nach Österreich ausgeliefert. Der 42-Jährige war Anfang Juli gegen 22 Uhr in einer Innsbrucker Tiefgarage in das Fahrzeug eines Arztes gestiegen, hatte auf der Rückbank Platz genommen, ihn mit einer Pistole bedroht und durch die Stadt dirigiert.

Geldübergabe. Während der Fahrt sprach er Morddrohungen aus, solle der Mediziner nicht einen bestimmten Geldbetrag zahlen. Für einen ersten Teilbetrag vereinbarten sie einen Treffpunkt, bei dem auch die Polizei erschien. Dabei wurde ein Geldabholer verhaftet, der 42-jährige Auftraggeber ermittelt und ein EU-Haftbefehl erlassen.

Haft. Am 17. Juli klickten in der Schweiz schließlich die Handschellen. Der 42-Jährige wird wegen Erpressung und erpresserischer Entführung angezeigt und in die Justizanstalt Innsbruck überstellt.