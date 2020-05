Ob die Täter Beute machen konnten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Weer. Bisher Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch gegen 2.00 Uhr in der Nähe eines Lebensmittelgroßmarkts in Weer in Tirol (Bezirk Schwaz) einen Bankomaten gesprengt. Die Täter konnten flüchten, berichtete die Polizei.

Die Fahndung war am Mittwochvormittag noch im Gange.