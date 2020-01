Bei Arbeitsunfall: 58-Jähriger trennte sich Daumenkuppe ab

Ein 58-Jähriger hat sich am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Vomp in Tirol (Bezirk Schwaz) eine Daumenkuppe komplett abgetrennt.

Vomp. Der Arbeiter schnitt laut Polizei gerade mit einer Tischkreissäge Rundhölzer, als er aus Unachtsamkeit mit dem rechten Daumen in das laufende Sägeblatt geriet. Er wurde von der Rettung erstversorgt und in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.