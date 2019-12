Die drei verkleideten Männer erlitten bei dem Unfall Verbrennungen und wurden ins Krankenhaus Kufstein gebracht.

Drei als Krampusse verkleidete Männer im Alter zwischen 15 und 42 Jahren haben am Freitagabend in Schwoich (Bezirk Kufstein) bei einer Aufführung Verbrennungen erlitten. Die Krampusse entzündeten immer wieder selbst portionierte Bengalenfeuer-Säckchen, um Rauch zu erzeugen.



Aus ungeklärter Ursache explodierte das Bengalenfeuer, als sie ein Säckchen in einer Laterne mit einer Zündschnur entzünden wollten. Dabei fingen die in einer Alukiste verwahrten Bengalenfeuersäckchen ebenfalls Feuer, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallursache werde derzeit ermittelt, hieß es. Die drei Männer wurden ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.