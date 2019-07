Biker crasht beim Überholen in Kleintransporter – tot

Buch in Tirol. Ein 65-jähriger Tiroler ist am Freitag gegen 12.00 Uhr in Tirol auf der Landesstraße B171 in Buch (Bezirk Schwaz) bei einem Überholmanöver mit seinem Motorrad tödlich verunfallt. Er prallte laut einem Bericht der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung" auf einen entgegenkommenden Kleintransporter. Der 38-jährige tschechische Lenker des Pkw wurde dabei nur leicht verletzt.

Der 65-jährige Oberländer soll noch an der Unfallstelle verstorben sein. Beide Fahrzeuge haben vermutlich einen Totalschaden, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA.