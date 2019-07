Brand in Wohnhaus: 29 Bewohner evakuiert

Kirchbichl. In einem Mehrparteienhaus in Kirchbichl in Tirol (Bezirk Kufstein) ist in der Nacht auf Dienstag ein Brand ausgebrochen. Alle 29 Personen, die in dem Wohnhaus waren, mussten evakuiert werden, teilte die Polizei mit. Sie konnten bei Bekannten unterkommen oder wurden in der Hauptschule Kirchbichl untergebracht. Verletzte dürfte es laut Exekutive keine geben.

Der Brand war aus bisher unbekannter Ursache gegen 00.30 Uhr vermutlich auf einem Balkon ausgebrochen und weitete sich anschließend auf den Dachstuhl aus. Aufgrund dessen Beschaffenheit musste er von den Feuerwehrleuten für die Löscharbeiten teilweise geöffnet und abgetragen werden, hieß es.

Das Mehrparteienhaus wurde durch das Feuer teilweise unbewohnbar und beträchtlich beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war vorerst noch nicht bekannt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Kirchbichl und Wörgl mit insgesamt 45 Mitgliedern und acht Fahrzeugen.