Die Polizei hat am Montag bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung eines 25-jährigen Einheimischen in Rietz neben Drogen und weiteren Suchtmittelutensilien auch mehrere Waffen gefunden.

Rietz. Der 25-Jährige wurde mit Unterstützung des Sondereinsatzkommandos Cobra festgenommen. Über ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt, teilte die Polizei mit.



Die Beamten fanden bei der Durchsuchung der Wohnung unter anderem eine Indoor-Aufzuchtanlage, Suchtmittelutensilien, Cannabiskraut, Kokain und weitere Suchtmittel. Außerdem wurden auch zwei Faustfeuerwaffen, zwei Schreckschusspistolen, Munition, Säbel und noch weitere Waffen sichergestellt.



Bereits in den vergangenen Tagen waren in Telfs bzw. Rietz ein 29-jähriger Deutscher und eine 26-jährige Österreicherin festgenommen worden. Auch bei ihnen wurden Drogen und aus Einbrüchen stammendes Diebesgut gefunden.