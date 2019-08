Crash: Radfahrerin übersah Staplergabel

Ellmau. Eine 56-jährige Radfahrerin ist am Freitag in Ellmau (Bezirk Kufstein) mit dem Fahrrad gegen die Staplergabel eines Staplers gefahren und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der 40-jährige Staplerfahrer hatte den Stapler auf einer Fahrbahn abgestellt, und die Staplergabel auf einer Höhe von etwa 20 Zentimetern in der Palette stecken lassen.

Die Frau hatte diese offenbar übersehen, als sie rechts daran vorbeifahren wollte, teilte die Polizei mit. Nach notärztlicher Versorgung wurde sie ins Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert und anschließend in die Innsbrucker Klinik verlegt.