Als Mann mit zwei Gesichtern wird Andreas E. von anderen beschrieben: ein in sich gekehrter, schüchterner Typ, der aber in Sekunden auf 180 sein konnte und sich kaum noch beruhigen ließ. Interesse hatte er nur an PS-starken Autos und seiner Freundin sowie deren Familie, die ihn offenbar besser behandelte als die eigene, deren zweiter Sohn (ein studiertes Multitalent) immer wichtiger war als er, der Poly-Absolvent und Maurer. Auf Facebook präsentierte er sich als „Redneck“ und Jugendreferent der FPÖ in Kitzbühel – nach der Bluttat wurde er jetzt als einfaches ­Parteimitglied ausgeschlossen.

© APA; GEPA; privat Die Opfer: Nadine H. (19) und ihr neuer Freund Florian J. (24)

© privat Auch ihr Bruder Kevin (25) und Mutter Andrea (51) mussten sterben

Mutter beschreibt ihn als beliebt & "kleinen Sunnyboy"

Zwei Tage nach dem Fünffach-Mord in Kitzbühel spricht nun erstmals die Mutter des Todesschützen Andreas E. Im Interview mit der "Bild" sagt sie: "Es sind nicht fünf Menschen gestorben, sondern sehcs. Unser Sohn ist auch gestorben." Ob sie davon spricht, dass auch ihr Sohn ein Opfer sei oder, dass er für sie nach der Tat gestorben ist, sagt sie nicht.

Gegenüber "RTL" erzählt sie ebenfalls von ihrem Sohn und beschreibt ihn als sehr beliebt und "ein kleiner Sunnyboy". Nach dieser Horror-Tat berichtet sie nun über diese dunklen Stunden nach dem Blutbad. "Es geht uns allen sehr schlecht, auch meinem Sohn", sagt sie. Die Familie wird derzeit von Psychologen, einem weiteren Kriseninterventionsteam und der Stadt Kitzbühel betreut. Auch im Ort hätten viele ihre Hilfe angeboten. "Wir haben sehr viele Nachbarn, Bekannte in der Stadt. Wir haben überall Hilfe angeboten bekommen", so die Frau.