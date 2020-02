Deutscher zündet Fäkalien an – verursacht Waldbrand in Tirol

Weil ein 32-jähriger Deutscher Fäkalien im Wald anzündete musste die Feuerwehr mit insgesamt 69 Einsatzkräften anrücken um einen dabei entstandenen Waldbrand in Tirol zu löschen.

Reutte. Mit der versuchten Verbrennung von Fäkalien hat ein 32-jähriger Deutscher am Samstag einen Waldbrand in Unterpinswang (Bezirk Reutte) verursacht. Insgesamt 69 Feuerwehrleute aus Tirol und dem deutschen Füssen waren im Einsatz, um den gegen 12.30 Uhr ausgebrochenen Brand im schwer zugänglichen Gebiet zu löschen, berichtete die Landespolizeidirektion Tirol am Samstagabend.

Betroffen war in etwa 3600 Quadratmeter großes Gebiet. Die Löscharbeiten hätten bis 18.00 Uhr angedauert, Personen wurden keine verletzt. Der 32-Jährige hatte den Brand selbst angezeigt, um ein schnelles Einschreiten der Feuerwehren zu ermöglichen.