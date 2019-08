Ein 80-jähriger Mann hat am Sonntag in Innsbruck den Diebstahl seines Autos angezeigt. Ein Bekannter habe ihm in der Nacht auf Sonntag ein Betäubungsmittel in sein Wasserglas geschüttet, sagte der Senior bei der Polizei aus. Als das Mittel wirkte, habe sich der Bekannte mit dem Wagen aus dem Staub gemacht. Nach Angaben der Exekutive beläuft sich der Schaden auf einen niederen fünfstelligen Betrag.