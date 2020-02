Ehemann rammt Auto der Frau und verprügelt sie

Per Zufall entdeckte ein Ehemann seine Frau mit einem anderen. Er drehte durch.

Völlig ausgerastet: Ein 46-Jähriger war gemeinsam mit seinem Sohn (26) in Richtung Kitzbühel unterwegs. In Westendorf kam ihnen dann die 45-jährige Ehefrau mit einem Auto entgegen. Da diese einen anderen Mann auf ihrer Beifahrerseite hatte, wendete der Lenker sein Fahrzeug und fuhr ihr mit riskanter Fahrweise nach. In Hopfgarten kam es dann bei einem Überholmanöver zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Anschließend sprang der Ehemann aus seinem Fahrzeug, zerrte den 31-jährigen Beifahrer seiner Ehefrau aus dem Auto und schlug ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht, während der Sohn seine Mutter ebenfalls mit Gewalt aus dem Auto zerrte.

Der 31-Jährige kam mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck, die 45-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein.