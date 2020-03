Erneut niedrigste Arbeitslosenquote

17.473 Personen (inkl. Schulung) waren im Februar 2020 in Tirol arbeitslos.

Tirol. Tirol verzeichnet auch im Februar den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit im Österreichvergleich und weist mit 4,1 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote auf. Die Beschäftigung ist um 1,1 Prozent gestiegen. Im Februar kam es mit –1.403 oder –8,4 % im ­Vergleich zum Vorjahresmonat zu einem Rückgang an ­vorgemerkten arbeitslosen Personen. Inklusive der Personen in einer AMS-Schulung betrug die Zahl der beim AMS Tirol vorgemerkten ­Personen Ende Februar 17.473, das ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um –1.306 bzw. –7,0 %.

„Wie auch im Vormonat ist dieser Rückgang auf die gute Situation im Bau sowie in der Beherbergung und Gastronomie – beide verzeichnen zahlenmäßig den stärksten Rückgang – zurückzuführen, aber auch in den anderen Wirtschaftsabschnitten ist die Arbeitslosigkeit gesunken“, sagt Anton Kern, GF des AMS Tirol.