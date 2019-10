Fahrerflucht: Pkw-Lenker crasht in 76-Jährigen

Innsbruck. Ein Pkw-Lenker hat am Mittwoch in Innsbruck einen 76-jährigen Fußgänger angefahren und ist daraufhin einfach weiter gefahren. Wie die Polizei berichtete, kam der 76-Jährige durch den Zusammenstoß zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen zu. Er musste mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.

Der Unfall hatte sich gegen 17.00 Uhr im Bereich der westlichen Einfahrt zum Wohnheim Saggen auf Höhe der Ing.-Etzel-Straße 59 ereignet. Der Fußgänger konnte laut Polizei keine nennenswerten Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und Lenker machen. Die Exekutive bat deshalb die Bevölkerung um Hinweise.