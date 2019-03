Falsche Polizisten stahlen einen Autotransporter

Wörgl. Ein Lkw-Lenker war am Sonntag gegen 22 Uhr vom Raum Innsbruck, wo er drei Autos übernommen hatte, in Richtung Wörgl unterwegs, als er auf Höhe der Einfahrt Wörgl einen auffälligen schwarzen BMW bemerkte, der ihm folgte, berichtete die Polizei am Mittwoch. In Wörgl kam schließlich noch ein weiterer Wagen, ein grüner VW Polo, hinzu, der den Lkw überholte und ihn schließlich ausbremste.

Täuschung. Als der Lkw-Lenker angehalten hatte, kam noch ein weiteres silbernes Auto angefahren. Aus den drei Fahrzeugen stiegen dann fünf Männer aus, wobei einer den Polizeiausweis vorlegte. Die falschen Polizisten erklärten dem Lkw-Lenker, dass sowohl der Laster als auch einer der verladenen Pkws gestohlen seien und sie diese nun beschlagnahmen müssen. Anschließend fuhren die fünf Männer mit ihren drei Pkws sowie dem Lkw inklusive Ladung mit sämtlichen Dokumenten und allen Fahrzeugschlüsseln davon.

Hinweise. Der Lkw-Lenker konnte die fünf Täter nur sehr vage beschreiben. Sie waren rund 30 Jahre alt und sprachen Deutsch mit „südländischem“ Akzent. Jener Mann, der den Polizeiausweis vorzeigte, hatte blonde Haare, einen Undercut und trug einen roten Pullover. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise.