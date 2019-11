Wegen eines Felssturzes wurde eine Landstraße in Tirol auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Reith im Alpbachtal. Nach einem Felssturz ist in St. Gertraudi in Reith im Alpbachtal (Bezirk Kufstein) die Landesstraße (L 294) einen halben Kilometer lang in beide Richtungen gesperrt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, hieß es von der Polizei gegenüber der APA. Wie lange die Sperre andauert, sei derzeit noch unklar.