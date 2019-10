Föhnsturm verhindert AUA-Landung in Innsbruck

Ein Föhnsturm über der Tiroler Landeshauptstadt hat am Sonntagabend verhindert, dass der AUA-Flug einer Embraer E195 mit der Kennung OE-LWQ von Wien nach Innsbruck mit einer Landung enden konnte. Wie das Online-Luftfahrtportal "Austrian Wings" am Dienstag berichtete, ging die Maschine erst ins Holding, dem Fliegen von Warteschleifen, ehe sich die Piloten zur Rückkehr nach Wien entschieden.



Die Austrian Airlines entschuldigte sich in einem offiziellen Statement, betonte aber: "Die Sicherheit unserer Passagiere hat stets höchste Priorität."