Fünf Menschen in Kitzbühel ermordet: Das ist der Täter

Ein 25-jähriger Einheimischer soll in den frühen Sonntagmorgenstunden in einem Wohnhaus in Kitzbühel fünf Personen erschossen haben. Unter den Opfern waren laut Angaben der Polizei die 19-jährige Ex-Freundin des 25-Jährigen, die Eltern der 19-Jährigen, ihr Bruder (25) sowie ihr neuer Freund (24). Das Tatmotiv dürfte Eifersucht gewesen sein.

Andreas E. ging nach der Tat zur Polizeiinspektion Kitzbühel und stellte sich dort selbst. Die Tatwaffe, eine Pistole, gehörte dem Bruder des Verdächtigen. Die Einvernahme des 25-Jährigen war am Sonntag noch im Gange. Er zeigte sich geständig.

Der Täter wird von der Polizei als ruhig beschrieben. Er kommt aus dem Raum Kitzbühel und weist keinen Migrtionshintergrund auf. Vor Jahren hatte er kleinerer Delikte mit der Polizei, war aber nichts amtsbekannt. "So eine Eskalation war nicht annähernd absehbar", so Walter Pupp von der Polizei.