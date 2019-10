Fußgänger in Tirol von Auto erfasst und schwer verletzt

Hall in Tirol. Ein 45-jähriger Fußgänger ist am Dienstag in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, dürfte der Mann bei "Rot" über die Straße gegangen sein. Er musste in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Ob der Autofahrer die Kreuzung bei "Grün" durchfahren hat, war vorerst noch Gegenstand der Erhebungen.