Heftige Explosion: Supermarkt flog in Tirol in die Luft

Ein Arbeiter war am Montagvormittag mit Bohrungsarbeiten in St. Jodok am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) beschäftigt. Gegen 11.20 Uhr soll er ersten Meldungen zufolge eine Gasleitung des Lebensmittel­marktes angebohrt haben. Anschließend kam es zu einer heftigen Explosion in der Filiale.

© Zeitungsfoto.at

Durch die Detonation wurde zudem ein Brand ausgelöst. Dabei gab es insgesamt elf Verletzte. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr, Rettung und Polizei stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

© APA/ZEITUNGSFOTO.AT

Frau (91) verschüttet und noch nicht geborgen

Die Einsatzkräfte konnten die Angestellten und Kunden aus der brennenden Supermarktfiliale retten. Die Verletzten wurden von den Rettungskräften vorerst auf dem Sportplatz versorgt und anschließend in die Innsbrucker Klinik und in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. Keiner der Patienten befindet sich in Lebensgefahr. Ein Explosionsopfer wurde unter den Trümmern verschüttet. Ein Zeuge versuchte, die Frau (91) zu retten, musste aber aufgeben, da das Opfer eingeklemmt war und dem Zeugen Flammen entgegenschlugen. Die 91-Jährige konnte noch nicht geborgen werden.

Auch ein angrenzendes Gebäude musste evakuiert und Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr war bis in die späten Abendstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.