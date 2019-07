Horror-Sturz: Deutsche stürzt bei Wanderung 15 Meter ab

Kufstein. Eine 52-jährige Deutsche ist am späten Donnerstagnachmittag bei einer Wanderung im Gemeindegebiet von Kufstein in Tirol rund 15 Meter über sehr steiles, felsdurchsetztes Waldstück abgestürzt und schwer verletzt worden. Die Frau war zuvor auf Schotter ausgerutscht, berichtete die Polizei am Freitag.



Ihr Begleiter, ein 57-jähriger Landsmann, konnte zunächst nicht zur Frau absteigen. Er lief deshalb zum Anton Karg Haus und setzte einen Notruf ab.



Die 52-Jährige wurde schließlich von der Besatzung eines Rettungshubschraubers mit einem Tau geborgen und in das Krankenhaus Rosenheim geflogen. Die beiden Deutschen waren von der Ritzau Alm zum Anton Karg Haus im Kaisertal unterwegs gewesen