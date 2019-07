Hotel in Kitzbühel stand in Flammen

Fieberbrunn. Der Dachstuhl eines teilweise in Bau befindlichen Hotels in Fieberbrunn in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist Dienstagnachmittag in Brand geraten. Ein Arbeiter wurde mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht, berichtete der ORF Tirol. Nach einigen Stunden konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden.

Zum Zeitpunkt des Brandes sollen sich laut dem Bericht mehrere Arbeiter auf dem Dach befunden haben. Die Baustelle musste daraufhin geräumt werden.

Die genaue Brandursache war vorerst ebenso unklar wie die Schadenshöhe. Vermutet wird, dass sich die Flammen im Zuge von Flämmarbeiten ausbreiteten.

Feuerwehren der umliegenden Orte standen im Großeinsatz. Sie mussten mit schwerem Atemschutz vorgehen. Im Zuge der Löscharbeiten kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.