Hubschrauber verlor Metalltreppe während Flug

Holzgau. Ein Hubschrauber hat am vergangenen Freitag in Holzgau im Tiroler Bezirk Reutte eine per Seil transportierte Metalltreppe verloren. Der Flug führte über unverbautes Gebiet, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Treppe fiel glücklicherweise auf eine Wiese, sodass lediglich ein Flurschaden entstand. Der Vorfall ist glimpflich ausgegangen – verletzt wurde niemand, hätte die Metalltreppe jedoch einen Menschen getroffen wären die Verletzungen vermutlich fatal gewesen.