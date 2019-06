Tirol. Eine Vierjährige ist am Samstag im Tiroler Bezirk Kufstein vom Hund der Familie gebissen und verletzt worden. Das Mädchen war vermutlich versehentlich auf eine Pfote des Hundes gestiegen, wodurch dieser erschrak und der Vierjährigen in den Bereich der Wange biss, berichtete die Polizei. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann geflogen.

Weitere Hundeattacke

Steiermark. Dramatische Szenen haben sich am Freitagnachmittag in Fohnsdorf abgespielt, wie "Kleine Zeitung" berichtet. Ein Pitbull hatte sich dort in einen Hund verbissen. Als ein Nachbar mehrfach versuchte, den kleineren Hund zu retten, wurde er gebissen und an der rechten Hand verletzt.