In Kitzbühel kostet der Quadratmeter rund 7.920 Euro

Die Immobilienplattform „willhaben“ hat ihre jährliche Marktübersicht veröffentlicht.

Tirol. Eigentumswohnungen sind im Jahr 2019 abermals teurer geworden. Laut einer Auswertung von 130.000 Inseraten auf der Anzeigenplattform „willhaben“ bewegten sich die Preise österreichweit im Schnitt um fast 6 Prozent nach oben.

Tirol. In Tirol kletterten vor allem in Kufstein (+13,6 Prozent) und Kitzbühel (+12,6 Prozent) die Angebotspreise von Eigentumswohnungen, laut Immobilienplattform „willhaben“, deutlich nach oben.

Knapp 8.000 Euro. Kitzbühel liegt zudem an der Spitze der Quadratmeterpreisliste. Während Eigentumswohnungen in Innsbruck für durchschnittlich 5.520 Euro zu haben sind, liegt der Wert in Kitzbühel bereits bei 7.920 Euro. Aber auch in den Bezirken Innsbruck-Land und Kufstein kommen Wohnungen bereits für über 4.000 Euro pro Quadratmeter auf den Markt. Preisrückgänge fanden sich in Tirol kaum. Lediglich in Lienz gaben die Preise leicht nach (–4,2 Prozent).