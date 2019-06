Innsbrucker Teenie-Gang festgenommen

Innsbruck. Zehn Strafdelikte in nur elf Tagen: Das ist die Bilanz einer Jugendbande, die nun in Innsbruck ausgeforscht wurde. Insgesamt sollen neun Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren aus Österreich, Afghanistan, Syrien und der Türkei an den Straftaten beteiligt gewesen sein. Die Haupttäter sind laut Exekutive erst 14 Jahre alt.

Bei ihrem letzten Einbruch am Samstag konnten fünf Mitglieder der Teenie-Bande festgenommen werden. Während der darauf folgenden Einvernahmen gaben die Jugendlichen zu, für weitere Straftaten verantwortlich gewesen zu sein, bei denen auch die restlichen vier Burschen beteiligt gewesen seien.

Tresor in Sillschlucht versenkt

Am 19. Mai brach die Bande in vier Gebäude in Innsbruck ein. Unter anderem in ein Gasthaus, aus dem sie einen 40 Kilogramm schweren Tresor stahlen, den die Teenie-Bande anschließend in der Sillschlucht versenkten.

Den Burschen werden insgesamt fünf Einbruchsdiebstähle, zwei Diebstähle und drei Sachbeschädigungen zur Last gelegt. Nach den Einvernahmen und den laut Polizei umfangreichen Geständnissen wurden die Jugendlichen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Die gesamte Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt. Die Beute, die die Burschen unter sich aufgeteilt hatten, gaben sie bereits aus.