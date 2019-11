Eine Pädagogin und rund 50 der 150 betreuten Kinder betroffen.

Ein Kindergarten in Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) hat aufgrund einer Norovireninfektion vorerst geschlossen werden müssen. Betroffen waren eine Kindergartenpädagogin und rund 50 der insgesamt 150 betreuten Kinder, teilte das Land am Mittwoch in einer Aussendung mit. Bis zum Wochenende soll die Einrichtung nun geschlossen bleiben.



Eine komplette Desinfektion des Kindergartens werde bereits durchgeführt, hieß es. Außerdem wurden in Steinach ordinierende Allgemeinmediziner vom Auftreten der Infektion informiert. Den Eltern wurden Informationen zur Notwendigkeit äußerst konsequenter Händehygiene übermittelt, um weitere Erkrankungen von Familienmitgliedern zu verhindern.



"Zugleich erging die dringende Empfehlung, dass auch Geschwister der angesteckten Kinder bis Montag keine Gemeinschaftseinrichtung besuchen sollen", sagte Franz Katzgraber von der Landessanitätsdirektion. Auf diese Weise könne die Übertragung von eventuell vorliegenden ansteckenden Viren in Kindergarten und Schule wirksam unterbunden werden.



Noroviren sind ansteckende Viren, die eine "Magen-Darm-Grippe" verursachen. Eine saisonale Häufung dieser Infektion ist in der kalten Jahreszeit festzustellen, besonders schwer betroffen sind Säuglinge und Kleinkinder. Die Beschwerden klingen nach wenigen Tagen von selbst ab. Personenkontakte sind in dieser Zeit zu meiden. Insbesondere ist auf eine verstärkte Händehygiene nach dem Stuhlgang zu achten. Personen, die in lebensmittelverarbeitenden Betrieben tätig sind sowie Besucher von Gemeinschaftseinrichtungen sollten diese erst zwei Tage nach Ende der Krankheitssymptome wieder aufsuchen.