Küchenbrand: Zwei Personen von Feuerwehr geborgen

In Zell am Ziller in Tirol ist es Dienstagfrüh zu einem Küchenbrand gekommen.

Zell am Ziller. Brandursache dürfte ein zu heiß gewordenes Ofenrohr gewesen sein, das hinter dem Küchenblock vorbeiführte, berichtete die Polizei. Zwei Personen wurden unverletzt von der Feuerwehr mit einer Drehleiter geborgen, eine weitere wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.



Laut Exekutive war vor dem Ofenrohr ein Plastikmülleimer gestanden, der aufgrund der Hitzeentwicklung zu schmoren begann. Im Einsatz standen mehrere Feuerwehren mit rund 40 Mann.