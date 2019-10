Kurz: „Fassungslos, wie ein Mensch so viel Hass in sich finden kann“

Der Fünffachmord von Kitzbühel macht fassungslos. Andreas E. tötete aus Eifersucht eine Ex-Freundin &ihre ganze Familie.

Die Nachricht von dem unvorstellbaren Verbrechen verbreitete sich in der 8.200-Einwohner-Stadt wie ein Lauffeuer. Kaum jemand konnte glauben, was passiert war. Bürgermeister Klaus Winkler: "Wir sind alle zutiefst entsetzt." Auch Landeshauptmann Günther Platter kondolierte.

ÖVP-Chef und Altkanzler Sebastian Kurz zeigte sich auf Twitter geschockt. „Es macht einen fassungslos, wie ein Mensch so viel Hass in sich finden kann, um so zu handeln.

Auch auf Twitter reagierten viele User fassungslos und schockiert.

Die größte Gefahr für Frauen, sind immer noch Männer (egal woher!) #Kitzbühel — Frau S. Punkt (@FraeuleinSPunkt) October 6, 2019

Schockierend! Tragisch! Grausam! Es gibt keine Worte dafür.???? #Kitzbühel — Daniel Rupitsch (@rupitsch_dani) October 6, 2019

Wieder ist eine Frau und ihre Familie von einem Monster ermordet worden. Und warum? Weil ihr Ex nicht akzeptieren konnte, dass es aus ist zwischen ihnen und sie ihr Weg ging ????! Männer was stimmt nicht mit euch? Warum ist es so schwer die Ex einfach gehen zu lassen? #Kitzbühel — Shira ???????????????????????????? (@Shira_Avi) October 6, 2019