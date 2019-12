Mann auf WC verprügelt

Ein 36-jähriger Innsbrucker feierte am Samstag in einem Bogenlokal fröhlich bis in die frühen Morgenstunden.

Innsbruck. Als er um 8.30 Uhr auf die Toilette ging, nahm der Spaß ein abruptes Ende. Er wurde am WC von zwei zunächst unbekannten Tätern niedergeschlagen und ausgeraubt. Aus seiner Geldbörse wurde ein dreistelliger Eurobetrag entwendet. Auf der Tanzfläche erkannte das Opfer die mutmaßlichen Täter aber wieder. Er stellte sie zur Rede, woraufhin er erneut verprügelt wurde. Diesmal traten die drei Männer auch mit den Füßen auf ihn ein. Gefasst. Das Opfer wurde dabei verletzt, wollte aber keinen Arzt. Kurz darauf wurden drei Männer festgenommen, auf die die Täterbeschreibung genau passte.