Mann wollte Mädchen (1) von Dreirad treten

In Tirol versuchte ein 43-Jähriger, ein Kleinkind vom Dreirad zu stoßen. Das Mädchen blieb zum Glück unverletzt - der Mann wurde festgenommen.

Ein 43-Jähriger hat am Donnerstag in Jenbach in Tirol (Bezirk Schwaz) versucht, gegen ein einjähriges Mädchen, das auf einem Dreirad saß und mit seinen Eltern einen Spaziergang unternahm, zu treten. Er verfehlte das Kind laut Polizei jedoch um wenige Zentimeter. Die Einjährige blieb unverletzt. Der Mann wurde unmittelbar danach festgenommen.

Bei weiteren Ermittlungen konnte dem 43-Jährigen noch eine Sachbeschädigung an einem Pkw in Terfens (Bezirk Schwaz) nachgewiesen werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann, der laut Exekutive an einer psychischen Beeinträchtigung leidet, in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.