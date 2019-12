Mehrere Jahrzehnte ohne Führerschein: Aufgeflogen

Ein Mann, der mehrere Jahrzehnte ohne Führerschein gefahren war, ist bei einer Fahrzeugkontrolle aufgeflogen.

Zirl. Ein 70-jähriger Pkw-Lenker dürfte in Tirol mehrere Jahrzehnte lang ohne Führerschein unterwegs gewesen sein. Der Mann war am Dienstag in Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) bei einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle der Polizei aufgeflogen - er konnte keinen Führerschein vorweisen. Auch seine Behauptung, vor Jahren eine Lenkberechtigung besessen zu haben, stellte sich als falsch heraus.

Der 70-Jährige dürfte nach dem bisherigen Erhebungsstand noch nie im Besitz eines Führerscheins gewesen sein, teilte die Exekutive mit. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck angezeigt.