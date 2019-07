Mit Segelflieger abgestürzt – Pilot schwer verletzt

Thiersee/Kempten. Ein 34-jähriger Pilot aus Deutschland ist am Freitagnachmittag mit seinem Segelflieger im Gemeindegebiet von Thiersee in Tirol (Bezirk Kufstein) abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Da der Absturz vorerst von niemanden bemerkt worden war, konnte der Deutsche erst in der Nacht auf Freitag, mehrere Stunden nach dem Absturz, geborgen werden, berichtete die Polizei.



Der 34-Jährige war gegen 15.30 Uhr vom Flughafen St. Johann in Tirol mit seinem Segelflugzeug per Flugzeugschleppstart zu einem Flug nach Kempten in Deutschland gestartet. Bereits nach kurzer Zeit stürzte das Flugzeug jedoch im Bereich des Schmalegger Jochs im Gemeindegebiet von Thiersee aus bisher unbekannter Ursache ab.



Um 22.20 Uhr zeigte die Flugsicherung dann bei der deutschen Polizei an, dass ein Segelflieger verschwunden sei. Daraufhin startete die deutsche Polizei eine Suchaktion mit einem Hubschrauber. Gegen 00.45 Uhr wurde das Unfallwrack schließlich vom Hubschrauber in steilem Gelände mit einer Wärmebildkamera entdeckt. Die österreichischen Rettungskräfte wurden daraufhin alarmiert.

© APA/ZOOM.TIROL



Feuerwehrleute fanden den deutschen Piloten schließlich gegen 02.20 Uhr auf etwa 1.600 Metern Höhe im Bereich der Thaleralm. Er war ansprechbar. Bergretter wurden daraufhin in steilem, waldigem Gelände abgesetzt. Nach der Erstversorgung musste der Pilot rund 150 Höhenmeter auf ein Joch hinauf getragen werden, schilderte der Einsatzleiter der Bergrettung gegenüber dem ORF Tirol. Von dort wurde er in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der Mann soll nicht lebensgefährlich verletzt worden sein.



Das Unfallwrack wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache waren vorerst noch im Laufen. Im Einsatz warn die Bergrettungen Kramsach und Kufstein, die Bergwacht Thiersee, die Feuerwehren Brandenberg, Aschau und Kramsach, die Alpinpolizei und der Polizeihubschrauber Edelweiß aus Deutschland.