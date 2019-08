Mordalarm: Afghane nach Stichverletzung tot

Wörgl. In Wörgl in Tirol ist in der Nacht auf Donnerstag ein 20-jähriger afghanischer Staatsbürger gestorben, nachdem er bei einem "Handgemenge" eine Stichverletzung im Bereich des Brustkorbes erlitten hatte. Details zum Tathergang waren zunächst nicht bekannt.

Ein weiterer 19-jähriger Afghane wurde bei der Auseinandersetzung unbestimmten Grades verletzt. Die bisher unbekannten Täter flüchteten mit zwei Pkw in Richtung Stadtzentrum Wörgl.