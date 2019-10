Motorradunfall: Schwerverletzter 18-Jähriger

Innsbruck. Ein 18-jähriger Motorradfahrer hat sich am Dienstag bei einem Unfall in Innsbruck schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war der junge Biker im Bereich der Kranebitter Allee beim Einlenken in eine Kurve aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und in der Folge gestürzt.

Zwei Zeugen des Unfalls leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Der 18-Jährige musste in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Die Unfallstelle war für rund eine Stunde erschwert passierbar. Im Einsatz standen sechs Rettungskräfte, ein Notarzt und vier Polizeistreifen.