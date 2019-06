Innsbruck. Eine 26-jährige Deutsche ist am späten Sonntagnachmittag bei einem Motorradunfall in Innsbruck schwer verletzt worden. Die junge Frau geriet in einer Rechtskurve ohne Fremdbeteiligung zu weit nach links und auf den Grünstreifen. Daraufhin streifte sie die Leitschiene und kam zu Sturz.

Die Deutsche wurde mit der Rettung in die Klinik eingeliefert. Das Motorrad wurde nur leicht beschädigt.