Nach Party verschwunden: 14-Jährige wieder da

Tirol, Wildschönau. Seit Samstagfrüh war in der Wildschönau nach einer vermissten 14-Jährigen gesucht, wie "TT" berichtet. Das Mädchen verschwand laut Polizei auf dem Heimweg von einer Party.

Die Mutter meldete den Teenager als vermisst. Eine große Suchaktion war im Gange: Alpinpolizei, Bergrettung und Polizeihubschrauber wurden gestartet. Auch Hundeführer des Samariterbundes und der Polizei suchten nach der 14-Jährigen. Am Sonntagabend dann die Erleichterung. Die Jugendliche wurde unversehrt gefunden.

Die Spur des vermissten Mädchens verlor sich am Samstagfrüh gegen 5.00 Uhr. Es war zuvor auf einer Geburtstagsparty gewesen und sollte von einer Freundin mit dem Moped auf die Alm seiner Schwester gefahren werden. Dabei war das Benzin ausgegangen und das Mädchen wollte dann allein zu Fuß weiter. Die Jugendliche war jedoch nicht bei ihrer Schwester angekommen. Meldungen, wonach das Mädchen gesehen wurde, als es in ein Auto gestiegen sei, stellten sich als Verwechslung heraus, so die zuständige Polizei Wörgl zur APA. Die 14-Jährige verbringt den Sommer über mit den Eltern auf der Alm. Sie dürfte aber den Forstweg wohl nicht gekannt haben, da sie mit der Freundin von der Nachbarsalm kam.

Am Sonntagmorgen machte sich die Bergrettung Auffach in dem Gebiet erneut auf die Suche nach der Abgängigen. Hinweise, wonach das Mädchen in ein braunes Auto gestiegen sein soll, haben sich laut Polizei nicht bewahrheitet.

