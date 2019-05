Passanten entdeckten Leiche im Tiroler Inn

In Kufstein in Tirol ist am Freitagnachmittag eine Leiche im Inn entdeckt worden. Passanten hatten den leblosen Körper treiben sehen, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Wahrscheinlich sei jedoch, dass die Leiche schon länger im Wasser war, meinte der Sprecher.

Die Polizei werde nun erste Untersuchungen durchführen und überprüfen, ob man an der Leiche noch Hinweise zu deren Identität, wie etwa Ausweise, finden könne. Zudem werden die Daten abgängiger Personen überprüft, hieß es.