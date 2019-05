Patient (37) im Bergesack stürzte aus Hubschrauber

Tirol. Der Heli wurde am Donnerstag am Galzig oberhalb von St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) wegen eines Arbeitsunfalls von einem 37-Jährigen angefordert. Nach der Erstversorgung des Patienten startete der Pilot (42) die Maschine, ein „Christophorus 5“ des ÖAMTC. Während der 37-Jährige verladen wurde, brach der 42-Jährige bei laufendem Rotor zusammen.

Der Hubschrauber geriet außer Kontrolle und drehte sich 270 Grad um die eigene Achse. Der bereits im Bergesack befindliche Verletzte stürzte dabei aus dem Heli. Ein Flugretter (44) wurde leicht verletzt. Die Maschine blieb nach der Kollision mit einer Schneewand stecken. Der Pilot, der Helfer und der Arbeiter wurden in Krankenhäuser eingeliefert.