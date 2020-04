54-jähriger Lenker war von Fahrbahn abgekommen

Ein 54-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag auf der Wildschönauer Straße im Gemeindegebiet der Wildschönau (Bezirk Kufstein) mit seinem Auto aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben bzw. einen Bach gestürzt. Der Mann sowie sein 17-jähriger Beifahrer wurden dabei verletzt und anschließend laut Polizei in die Krankenhäuser nach Innsbruck und Kufstein eingeliefert.