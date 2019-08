Profi-Rad von Weltmeister gestohlen

Daniel Federspiel aus Imst hat in seiner großartigen Karriere so ziemlich alles gewonnen. Der 32-jährige Tiroler war mehrfacher Staatsmeister, gewann Europa- und Weltmeisterschaften im Mountainbiken (Cross-Country Eliminator). Naturgemäß sein wichtigstes Handwerkszeug: sein Bike, federleicht, sündteuer, eine Sonderausstattung für Vollprofis. So ein Rad kostet schnell mal so viel wie ein Kleinwagen. Kein Wunder, dass Federspiel in der Regel die kleinen Technikwunder aus Titan wie seinen Augapfel hütete.

Doch jetzt wurde trotzdem das Bike des Weltmeisters gestohlen. Aus einem versperrten Auto, das auf einem Parkplatz neben der Dorfstraße in Ischgl abgestellt worden war. Ob es sich bei der Beute rein zufällig um das Sportrad des prominenten Bikers handelte, oder ob es der Dieb bewusst auf die Sonderanfertigung angelegt hatte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Neben des schwarzen Titan-Rads erbeutete der Pkw-Aufbrecher auch zwei Carbon-Laufräder eines Straßenrennrades. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Hinweise an die PI Ischgl: 059133/7142.