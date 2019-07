Schäferhund zerfleischte Tirolerin (48) das Gesicht

Tirol. Ein 54-Jähriger ließ am Sonntag gegen 15 Uhr seine beiden Hunde in Hall (Bezirk Innsbruck Land) – in der Annahme, dass die Haustüre geschlossen ist – aus dem Zwinger. Einer der Hunde, ein belgischer Schäfer, lief daraufhin durch das unversperrte Haus in den Einfahrtsbereich und biss dort der 48-jährigen Schwägerin des Halters mehrfach ins Gesicht und in den Arm. Die Verletzte wurde ins Spital gebracht