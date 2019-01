Auf die Spur der beiden Männer - ein 22-jähriger Syrer und ein 26-jähriger Österreicher - kamen die Ermittler über eine Social-Media-Seite, auf der Videos online gestellt worden waren. Bei einer Hausdurchsuchung wurden mehrere Waffen sichergestellt.

Video: Luftschüsse aus Auto

Am Neujahrstag war bei der Polizei in Imst eine anonyme Anzeige eingegangen, wonach im Internet ein Video zu sehen wäre, in dem ein Mann mit einer Waffe im Ortsgebiet ein paar mal in die Luft schießt. Schließlich wurde der Syrer ausgeforscht. Auf dessen Social-Media-Account wurden überdies weitere Videos gesichtet, auf denen sowohl er als auch noch ein zweiter Mann zu sehen waren, wie sie während einer Autofahrt mehrmals aus dem Fenster in die Luft schossen.

Speed und Marihuana sichergestellt

Polizisten sowie Beamte der Spezialeinheit Cobra begaben sich schließlich zur Wohnung des 22-Jährigen. Der Mann wurde dort angetroffen, die Beamten fanden rund 150 Gramm verpacktes "Speed", kleine Mengen an Marihuana sowie mehrere Suchtgiftutensilien wie zum Beispiel eine Tablettenpresse und einen Crasher. Außerdem wurden mehrere Mobiltelefone, ein Laptop sowie eine Schreckschusspistole sichergestellt.

Als Handy getarnte Elektroschocker

Auch die Identität des zweiten Mannes in dem Video konnte letztlich geklärt werden. Der 26-Jährige kam wenig später freiwillig in die Polizeiinspektion Imst und legte einen Schreckschussrevolver vor. Bei einer weiteren Hausdurchsuchung entdeckten die Beamten bei ihm mehrere als Handys getarnte Elektroschocker. Gegen beide Männer wurde Anzeige nach dem Waffengesetz erstattet. Der Syrer sieht sich zudem mit Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz konfrontiert.