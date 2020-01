Ski-Unfall: Pensionist (73) erleidet schwere Wirbelsäulenverletzung

Mittlerweile in Innsbrucker Klinik überstellt.

Oberndorf. Ein 73-Jähriger ist am Donnerstag im Skigebiet der Bergbahn St. Johann in Tirol im Gemeindegebiet von Oberndorf (Bezirk Kitzbühel) schwer an der Wirbelsäule verletzt worden. Der Mann war laut Polizei auf einer blauen Piste zu Sturz gekommen. Er war nicht ansprechbar und wurde von weiteren Skifahrern sowie der Pistenrettung erstversorgt.

Dann wurde der Verunfallte mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus St. Johann geflogen. Am Freitag wurde der 73-Jährige schließlich in die Innsbrucker Klinik überstellt.