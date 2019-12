Späte Gerechtigkeit für Lucile (20)

20-jährige Austauschstudentin aus Frankreich wurde 2014 mit Eisenstange erschlagen.

Tirol. Mehr als fünf Jahre ist der brutale Mord an der 20-jährigen Lucile her – die Austauschstudentin aus Lyon in Frankreich wurde 2014 in Kufstein mit einer Eisenstange erschlagen. Ihre Lieche wurde am Ufer des Inns entdeckt. Der mutmaßliche Täter, der 41-jährige rumänische Lkw-Fahrer Catalin C., ist ausgeforscht. Zum Prozess ist es aber bisher noch nicht gekommen.

© privat

Doch jetzt keimt Hoffnung auf späte Gerechtigkeit für Lucile auf: Denn der Rumäne, für den die Unschuldsvermutung gilt, soll im kommenden Jahr aus Deutschland ausgeliefert werden. Dort wurde er 2017 wegen eines ähnlichen Mordes an einer Joggerin in Endingen vom Landesgericht Freiburg rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Frühjahr werde laut Staatsanwaltschaft Karlsruhe noch über die Sicherungsverwahrung entschieden, so der ORF.

Dann könnte C. in Innsbruck vor Gericht gestellt werden.