Such-Drama um Teenie (14) in Tirol

Glückliches Ende im Drama um ein vermisstes 14-jähriges Mädchen aus Wildschönau. Die Eltern des Teenagers hatten allen Grund zur Sorge: Einen Tag lang war ihre Tochter wie vom Erdboden verschluckt, Rettungsteams suchten nach dem Teenager. Die Schülerin war Samstag gegen 5 Uhr früh nach einer Party verschwunden.

Das Mädchen verbringt den Sommer mit seiner Familie auf einer Alm in Auffach. Am Vorabend ihres Verschwindens war sie mit einer Freundin auf einer Geburtstagsparty auf der Schönangeralm. Ihre Freundin wollte sie mit dem Moped nach Hause bringen, doch ihr ging der Sprit aus. So entschloss sich der Teenager, zu Fuß weiterzugehen.

Als sie am Samstagmorgen nicht auf der Alm war, rief ihre Mutter die Polizei; eine Suchakton startete. Sonntagabend die Entwarnung: Das Mädchen sei „vor kurzem wohlauf und unverletzt aufgetaucht“, teilte die Bergrettung Auffach via Facebook mit.