Suchaktion: 14-Jährige auf Heimweg von Party verschwunden

Tirol, Wildschönau. Seit Samstagfrüh wird in der Wildschönau nach einer vermissten 14-Jährigen gesucht, wie "TT" berichtet. Das Mädchen verschwand laut Polizei auf dem Heimweg von einer Party.

Die Mutter meldete den Teenager als vermisst. Seither ist eine große Suchaktion im Gange: Alpinpolizei, Bergrettung und Polizeihubschrauber wurden gestartet. Auch Hundeführer des Samariterbundes und der Polizei suchten nach der 14-Jährigen – bisher ohne Ergebnis.

Am Sonntagmorgen machte sich die Bergrettung Auffach in dem Gebiet erneut auf die Suche nach der Abgängigen. Hinweise, wonach das Mädchen in ein braunes Auto gestiegen sein soll, haben sich laut Polizei nicht bewahrheitet.