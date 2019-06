Syrer ermordete 23-jährige Ehefrau im Streit

Innsbruck. Ein 38-jähriger Syrer muss sich wegen eines tödlichen Ehestreits am Montag vor Gericht verantworten. Der Mann soll seiner 23-jährigen Ehefrau in der Nacht auf den Stefanitag schwerste Verletzungen zugefügt haben. Er soll sie aus Eifersucht geschlagen, getreten und stranguliert haben. Dabei soll er ihr unter anderem schwerste Kopfverletzungen zugefügt haben.

Das Ehepaar floh im August 2017 mit ihren beiden Kindern aus Syrien. Bereits auf der Flucht soll der 38-jährige Angeklagte davon erfahren haben, dass seine Frau Gefühle für einen anderen Mann hegen würde –darauf beruft sich die Verteidigerin des Beschuldigten.

Als das Paar in Österreich ankam, soll die 23-Jährige veranlasst haben, dass die beiden in getrennten Unterkünften untergebracht werden. Am 25. Dezember besuchte der 38-Jährige seine Ehefrau. In jener Nacht erfuhr der Syrer schließlich davon, dass sich seine Frau von ihm trennen wollen würde. "Für ihn ist eine Welt zusammengebrochen. Er war in einer Ausnahmesituation", erklärte seine Anwältin.

Schläge und Tritte auf am Boden liegende Ehefrau

Es kam schließlich zu einem massiven Streit, der mit dem Tod der 23-Jährigen endete. "Der Angeklagte versetzte seiner Frau einen heftigen Stoß, wodurch sie zu Boden fiel. Danach schlug und trat er auf seine am Boden liegende Frau ein", sagte Staatsanwalt Florian Oberhofer. Außerdem soll er sie gewürgt und ihren Kopf mehrfach gegen den Boden geschlagen haben. "Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits nicht mehr ansprechbar, trotzdem hat er noch weiter auf sie eingetreten", schilderte der Staatsanwalt. Der 38-Jährige soll vor der Tat nach eigenen Angaben eine halbe Flasche Whiskey getrunken haben.

Angeklagter zeigte Reue

Der Angeklagte wisse nicht, ob er sich schuldig bekenne oder nicht, meinte er zum Richter. Er gab an, sich lediglich daran erinnern zu können, dass er seine Frau geschubst habe und sie daraufhin zu Boden fiel. "Danach weiß ich nichts mehr", sagte der Syrer. Der Richter glaubte jedoch nicht so recht an die Erinnerungslücken des Angeklagten, da ein direkt nach der Tat durchgeführter Alkomattest ledigliche eine Alkoholisierung von 0,8 Promille ergab. "Für mich sind Ihre Erinnerungslücken eine Schutzbehauptung", sagte der Richter zum Angeklagten.